Благотворительный концерт пройдет в Клину. Средства отправят на сохранение православных святынь Подмосковья

В Клину У Троицкого собора пройдет благотворительный концерт. Мероприятие состоится 28 августа. Вырученные средства направят на сохранение православных святынь Московской области. В концерте примут участие солисты и хор Московского Музыкального театра «Геликон-опера» при участии народного артиста России Дмитрия Певцова. Об этом рассказала пресс-служба Министерства культуры региона.

Концерт пройдет в рамках проекта «Русская опера у стен монастыря». Он направлен на сохранение православных святынь Подмосковья.

Средства, которые удастся собрать, направят в Благотворительный Фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь на реставрационные работы по Троицкому собору. Это единственный в регионе кафедральный городской собор, который еще не восстановили.

Концерт пройдет по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Поддержку в организации оказали Министерство культуры Московской области и Администрация городского округа Клин.

На концерте прозвучит музыка П. И. Чайковского, П. Г. Чеснокова, А. Андреева, С. Рахманинова. На сцене выступят звезды оперного искусства: заслуженная артистка РФ Лариса Костюк, Максим Перебейнос, Дмитрий Хромов, Анна Пегова и хор Московского музыкального театра «Геликон-опера» под управлением главного хормейстера и дирижера концерта Евгения Ильина. Режиссер концерта — Илья Ильин.

«„Русская опера у стен монастыря“ — уникальный проект Подмосковья и единственный в России. Пятый год Министерство культуры Московской области вместе с Московской епархией проводит благотворительные концерты в поддержку историко-культурного наследия и особо значимых православных святынь Подмосковья», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Министр добавил, что подобные концерты уже устраивали у стен монастырей и храмов в Коломне, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Серпухове и Можайске. Это яркое событие в культурной жизни Подмосковья.

Троицкий Собор — центральное историческое ядро Клина. Он представляет собой уникальный образец русской архитектуры, который созидался в течение 35 лет. Его реставрация может занять десятилетие.

«Судьба Троицкого собора болью отзывается в моем сердце. Сегодня он выглядит как символ надругательства над красотой и гармонией, отличавшей архитектуру этого храма. Злая воля стёрла с фасада и во внутреннем убранстве все, связанное с духовностью, и сегодня наша задача — вернуть первозданный вид прекрасному творению Бове. Уверена, что весь город — мой любимый Клин — преобразится, задышит по-новому, когда на центральной площади засияет восстановленный Троицкий собор», — сказала советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.

Проект «Русская опера у стен монастыря» ставит задачу обратить внимание жителей Подмосковья на проблему сохранения историко-культурного наследия и особо значимых православных святынь, являющихся визитными карточками региона.

«Прежде всего я хочу сказать огромное спасибо нашему Владыке митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию и губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за особое внимание, оказанное делу восстановления Троицкого собора. Как сказал Владыка Ювеналий: „Душа и сердце Клина должны биться в Троицком соборе“. И многое уже сделано в этом направлении. Жители округа с трепетом и надеждой ждут восстановления своей главной святыни», — заключила глава городского округа Клин Алена Сокольская.