Благотворительный концерт для жителей ЛНР И ДНР провели в Подольске

Благотворительный концерт для жителей Донбасса организовали подмосковные сторонники партии «Единая Россия».

В День семьи, любви и верности в пункте временного размещения лагеря «Мечта» прошел праздничный концерт.

В данный момент в «Мечте» в Подольске проживает более 150 жителей ДНР и ЛНР, в том числе много детей.

Люди, проживающие здесь, с нетерпеньем ждут возвращения домой. Чтобы дни ожидания проходили быстрее, для людей проводят благотворительные концерты и различные активности.

В День семьи, любви и верности в подольском пункте временного размещения провели концерт и устроили для детей анимацию. Также детям подарили сладкие подарки. Организаторы мероприятия уверены, что самое главное сегодня — это общение, внимание и забота.

Председатель регионального совета сторонников «Единой России» Елена Андреева посетила мероприятие в Подольске. Она приняла участие в мастер-классах и анимационной программе, а также пообщалась с жителями Донецка.

«Важно вспомнить и о том, что такое любовь к ближнему. А ближними для нас стали жители, приехавшие к нам из ДНР и ЛНР», — отметила Елена Андреева.

«Каждому человеку, кто находится здесь в лагере „Мечта“ очень сильно повезло. Мы действительно пишем в социальных сетях хэштег „Мечты сбываются в мечте“, потому что мы здесь счастливы, мы спокойны. Мы оказались под большим-большим крылом Российской Федерации, конечно, вспоминаем дом и мечтаем вернуться. Уверена, и эта мечта сбудется», — поделилась жительница ЛНР Валентина.

Сторонники и члены партии «Единая Россия» также собирают гуманитарную помощь. На данный момент силами членов партии в Подмосковье собрано более 800 тонн гуманитарной помощи.

Ранее прошла тематическая секция «Доброе дело» на форуме «Наша Родина — Россия. Доброе слово — образование и воспитание в новой реальности». Она была посвящена сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. Акцию предложили провести подмосковные школьники, а губернатор региона Андрей Воробьев поддержал идею.