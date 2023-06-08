Подмосковье 08 июня 2023, 11:37 Благотворительный футбольный турнир помог купить инвалидную коляску и оплатить реабилитацию ребенку из Балашихи

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Футбольные соревнования для сбора помощи Сереже Коршунову провели в Балашихе — мальчику нужна специализированная инвалидная коляска, которая стоит 300 тысяч рублей. Собранных денег хватит еще и на курс реабилитации.

У Сережи при рождении произошло кровоизлияние в мозг. Это повлекло за собой эпилепсию, частичную атрофию зрительного нерва, ДЦП. Благотворительный турнир в Балашихе для помощи парню поддержал Александр Филимонов — известный футболист, бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России.

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На призыв откликнулись 18 взрослых команд от предприятий Балашихи и ближайших городов и девять детских коллективов. Участники соревнований делали благотворительные взносы: сумма по желанию и возможностям. Перед турниром публиковали реквизиты для переводов средств в соцсетях. В итоге все получилось.

«Помимо инвалидной коляски, на которую мы изначально должны были собрать для Сережи, у нас получится оплатить еще и реабилитацию. Занятия не дешевые, одно стоит шесть тысяч рублей», — рассказала руководитель проекта «Благотворительный матч» Анна Пономарева.

Кроме футбольного турнира в Балашихе провели благотворительный концерт в одном из кафе города. В общей сложности удалось собрать чуть больше 600 тысяч рублей. На собранные средства организаторы смогут помочь не только Сереже Коршунову, но и другим ребятам с серьезными заболеваниями. Егору из микрорайона Северного оплатят обследование в больнице, а шестилетнему Артемию — реабилитационные занятия.

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