Подмосковье 04 июля 2023, 10:20 Благотворительный футбольный матч в поддержку бойцов СВО прошел в Зарайске

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Благотворительный матч ветеранов ЦСКА и «Спартака» прошел в Зарайске. Его провели на городском стадионе в поддержку участников СВО.

На поле вышли легендарные спортсмены Валерий Кечинов, Ринат Дасаев, Александр Гришин и другие ветераны «Спартака» и ЦСКА. Вход на стадион был свободным, но каждый желающий мог сделать взнос в фонд помощи. Поддержать военных можно было и онлайн.

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«Я считаю, эта акция очень хорошая. <…> Если наша игра помогла им, я считаю, мы большое дело сделали», — сказал ветеран футбольного клуба «Спартак — Москва» заслуженный мастер спорта СССР Ринат Дасаев.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0.

Благотворительный матч собрал более миллиона рублей. Средства потратят на закупки по заявкам бойцов на передовой.

«Помогали, помогаем и будем помогать, потому что наша помощь важна и просто необходима», — отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

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