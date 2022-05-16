Благотворительный футбольный матч провели в Балашихе

Футбольный матч в пользу семьи Весельницких провели в Балашихе. Деньги, вырученные на матче, пойдут на покупку вибро-тренажера для Насти Весельницкой, у которой диагностирован атонически-астатический синдром.

При этой форме ДЦП мышечный тонус снижен, возникают проблемы с равновесием и координацией. Один из пунктов обязательного лечения — занятия на специальном тренажере «Galileo S 35». Сейчас родители девочки его арендуют за 20 тысяч рублей в месяц. Стоимость такого прибора 650 тысяч.

«Этот вибро-тренажер увеличивает мышечную массу ребенка, так как у нее мышечная дистония. Снимает контакторы, снимает спастику с суставов. Увеличивает кровоток. Благодаря этому тренажеру у нее развивается физическая сила и увеличиваетсямасса», — рассказал папа Насти Евгений Весельницкий.

В сборе средств для покупки тренажера участвовали футболисты всех возрастов. Каждая из 17-ти команд перед началом турнира делала взнос за игру. В итоге удалось собрать более 450 тысяч рублей.