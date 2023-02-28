Подмосковье 28 февраля 2023, 17:23 Благотворительный фонд в Дмитрове оплатил протезы для пострадавших детей из Донбасса

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«ДоброФонд» из Дмитрова запустил программу, по которой пострадавшие дети из Донбасса могут получить протезы. Волонтеры находят нуждающихся ребят и организуют для них обследования.

Сотрудники фонда помогают детям совместно с научным центром «Моторика» в Сколкове и компанией «Лидер Тим». Как рассказал его создатель Андрей Туласов, идея появилась у него во время поездки в Донбасс с супругой.

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«Мы видели разбросанные по всему Донецку „лепестки“, из-за которых много деток лишилось нижних конечностей. Тогда и решили запустить отдельную программу по протезированию детей Донбасса» — сказал он.

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Одним из первых протез получил 12-летний Витя из Комсомольска. Когда снаряд попал в его дом, мальчик заболел эпилепсией и через некоторое время потерял пальцы на правой руке во время одного из приступов.

«Странно, но не все родители дают согласие помочь их детям, имеющим минно-взрывные травмы. Они подозревают какой-то подвох. Выспрашивают, а в чем наша выгода помогать донецким детям. Сейчас, когда проект уже начал работать, таких вопросов становится меньше», — поделился Туласов.

Подготовительную работу к установке протеза сейчас проходят еще несколько ребят. Фонд также планирует организовать для детей реабилитацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей бойцов СВО. Он отметил, что они продолжат получать необходимую помощь.

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