Благотворительный фонд провел праздник для особенных детей в Солнечногорске

В Центре помощи в деревне Голубое городского округа Солнечногорск устроили грандиозный праздник для детей с задержкой двигательного развития. Ведущей стала Таисия Скоморохова, которая прославилась на всю страну в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети».

Источник фото: телеканал «360»

«Для них у нас сегодня организованы мастер-классы по лепке, по поделкам, по пряникам. Огромная концертная программа с участием известных призеров программы „Голос“, а также целая цирковая программа, также у нас приехало огромное количество аниматоров профессиональных. В общем, все для того, чтобы сделать этот день настоящим праздником для наших детей», — сказала директор благотворительного фонда «Важные люди» Анастасия Байкина.

Источник фото: телеканал «360»

Также для ребят выступал Павел Савченко, а также клоуны, акробаты, фокусники, дрессировщики собак. У каждого своя программа и огромное желание подарить счастье детям.

Источник фото: телеканал «360»

В празднике приняли участие больше 80 детей с особенностями развития. Вместе с родителями, друзьями, волонтерами и артистами в мероприятии было задействовано несколько сотен человек.

Источник фото: телеканал «360»

Благотворительный фонд «Важные люди» устроил такое мероприятие впервые и планирует превратить инклюзивные праздники в традицию. В этом году мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов.