Хип-хоп и локинг спасают жизнь. Благотворительный фестиваль в Одинцове помог больной раком танцовщице

Танцевальный баттл помог сделать доброе дело. В Одинцове прошел фестиваль «Танец во благо». Участники не только показали свое мастерство, но и собрали денежную сумму на лечение тяжело больной танцовщицы из Санкт-Петербурга.

Хип-хоп, локинг, джаз-фанк и паппинг — участники фестиваля не просто танцевали, а творили настоящую уличную магию. На день Одинцово погрузилось в танцевальную феерию, и многие гости сами были готовы пуститься в пляс, а некоторые даже начали разучивать специальные движения.

Все участники фестиваля собрались на одной площадке, чтобы не просто показать себя, а и сделать доброе дело. «Танец во благо» уже четвертый год подряд помогает тем, кому необходимо дорогостоящее лечение.

Источник фото: телеканал «360»

«В прошлом году мы поддерживали фонд „Вера“. В этом мы делаем точечную поддержку — помогаем Анне Смирновой. Это танцовщица из Санкт-Петербурга, наша общая знакомая. Она больна раком, у нее двое деток. Ситуация тяжелая. И мы решили поддержать ее танцем и собрать некую сумму», — рассказал организатор фестиваля Олег Артеменков.

Источник фото: телеканал «360»

Анна Смирнова — одна из самых популярных в России танцовщиц в стиле вакинг. Изящную и яркую девушку поддерживают танцоры со всей страны. А на фестиваль приехали более сотни исполнителей из Московской области и столицы. Они участвовали в мастер-классах, играх и баттлах.

Закончилась танцевальная вечеринка поздним вечером. Проигравших не было точно, ведь каждый сделал доброе дело. Собрали около 40 тысяч рублей. Деньги отправят в Петербург, на лечение Анны Смирновой.