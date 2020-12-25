Благотворительный фестиваль «Сырная гонка» в Красногорске поможет девочке с тяжелым заболеванием

Благотворительный фестиваль «Сырная гонка» стартовал в Красногорске. До 27 декабря гости смогут купить здесь самую свежую продукцию фермеров Подмосковья, Тулы, Казани, Алтая и Владикавказа. Но главное — им удастся помочь девочке со сложным хроническим заболеванием.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В числе первых фестиваль уже посетила глава городского округа Эльмира Хаймурзина. Она сделала покупки и приняла участие в благотворительной акции.

У нас в Красногорске живет девочка Оля. У нее сложное хроническое заболевание. Требуется лечение за границей. И мы приняли решение помочь. Участники фестиваля „Сырная гонка“ нас поддержали Эльмира Хаймурзина.

На фестивале представили не менее 300 видов сыра. Среди них, например, пармезан, козий, овечий, французский. Их можно не просто попробовать, но и купить к новогоднему столу. Каждый участник «Сырной гонки» переведет часть вырученных средств на лечение Оли.

Всего нужно собрать почти 1,5 миллиона рублей. Помочь можно будет и после.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Привычные всем покупки продуктов дадут 12-летней девочке возможность побороть свой недуг. Участвуют много фермеров, но шире всех свою продукцию представили подмосковные. Об этом рассказала руководитель проекта «Сырная гонка» Мария Борисенко.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, нам пришлось урезать программу фестиваля. Но мы все-таки проводим его. Все ребята нас поддержали. Нет ни одной сыроварни, которая отказалась бы Мария Борисенко.

Сельскохозяйственный фестиваль впервые прошел в феврале этого года. Красногорцы тогда купили пять тонн сыра разных сортов. Здесь продают и мясные изделия, мед, соки или другие натуральные продукты. Их можно приобрести на первом этаже торгового центра «Красный кит».

Творческие объединения тоже присоединились к этой акции и подготовили интересные арт-композиции. Они размещены на всех этажах торгового центра.