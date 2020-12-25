Благотворительный фестиваль «Сырная гонка» в Красногорске поможет девочке с тяжелым заболеванием
В числе первых фестиваль уже посетила глава городского округа Эльмира Хаймурзина. Она сделала покупки и приняла участие в благотворительной акции.
У нас в Красногорске живет девочка Оля. У нее сложное хроническое заболевание. Требуется лечение за границей. И мы приняли решение помочь. Участники фестиваля „Сырная гонка“ нас поддержали
На фестивале представили не менее 300 видов сыра. Среди них, например, пармезан, козий, овечий, французский. Их можно не просто попробовать, но и купить к новогоднему столу. Каждый участник «Сырной гонки» переведет часть вырученных средств на лечение Оли.
Всего нужно собрать почти 1,5 миллиона рублей. Помочь можно будет и после.
Привычные всем покупки продуктов дадут 12-летней девочке возможность побороть свой недуг. Участвуют много фермеров, но шире всех свою продукцию представили подмосковные. Об этом рассказала руководитель проекта «Сырная гонка» Мария Борисенко.
Из-за ограничений, связанных с пандемией, нам пришлось урезать программу фестиваля. Но мы все-таки проводим его. Все ребята нас поддержали. Нет ни одной сыроварни, которая отказалась бы
Сельскохозяйственный фестиваль впервые прошел в феврале этого года. Красногорцы тогда купили пять тонн сыра разных сортов. Здесь продают и мясные изделия, мед, соки или другие натуральные продукты. Их можно приобрести на первом этаже торгового центра «Красный кит».
Творческие объединения тоже присоединились к этой акции и подготовили интересные арт-композиции. Они размещены на всех этажах торгового центра.