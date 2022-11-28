Подмосковье 28 ноября 2022, 16:36 Благотворительный фестиваль «Союзмультфильм» провели в Красногорске

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Ребята из детских домов, а также дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации и инвалиды побывали на благотворительном фестивале в Красногорске. На мероприятии они смогли увидеть любимые серии от «Союзмультфильма» в сопровождении симфонического оркестра.

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Фестиваль «Союзмультфильм» проводится уже третий год. В Минкульте региона сообщили, что на этот раз его участниками стали более тысячи гостей, среди которых оказались сироты, инвалиды, дети из семей с маленькими доходами и другие ребята, которым в жизни приходится непросто. На концерте они получили возможность окунуться в мир старых добрых мультиков и встретиться с любимыми персонажами, созданными на студии «Союзмультфильм».

На большом экране транслировались мультфильмы, а звук выдавали симфонический оркестр под руководством дирижера Филиппа Петрова, детский хор «Алые паруса» и солисты. В живом звуке ребята впервые услышали любимые «Ну, погоди!», «Бременских музыкантов» и другие шедевры отечественной анимации.

Губернский театр проведет благотворительный спектакль с участием Сергея Безрукова 5 декабря. Сборы за билеты на знаменитую аллегорию Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» направят в благотворительный фонд помощи сиротам.

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