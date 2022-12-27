Подмосковье 27 декабря 2022, 16:10 Благотворительный бал-маскарад прошел в Ногинске

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Благотворительный бал-маскарад прошел в Ногинске. Глава Богородского округа Игорь Сухин поблагодарил Торгово-промышленную палату за организованный праздник.

Ногинская торгово-промышленная палата проводит благотворительный бал-маскарад уже пятый год подряд, но впервые в таком формате.

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«Наши предприниматели очень отзывчивые люди. Мы благодарны за то, что они с таким теплом, с таким искренним подходом помогали организовать все это», — отметила исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Богородского округа Марина Козина.

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Залы Московского областного театра на один вечер превратились в поместье графов Богородских. Тематическая ярмарка развернулась в фойе на первом этаже. Такие сувениры на полках магазинов не встретишь — все товары от местных производителей.

Участники бала стали частью иммерсивной постановки. По сюжету пока гости кружатся в вальсе, хозяева светского приема попадают в удивительную ситуацию. Они узнают в бедной девочке Ульяне племянницу, которую искали много лет.

Все собранные на балу средства направят на реабилитацию двух жительниц Ногинска — четырехлетней Юли и 15-летней Насти. Одной нужен дорогостоящий тренажер для реабилитации, а другой — новая инвалидная коляска. Организаторы уже купили коляску на средства с продажи билетов и заказали тренажер.

Обе посылки с необходимым оборудованием будут у девочек уже к Новому году.

«Хорошая, добрая традиция появилась в округе благодаря Торгово-промышленной палате — проводить благотворительный бал в преддверии Нового года и Рождества. Эти праздники всегда наполнены светом и верой в чудеса. Так и этот бал. Он несет свет и добро, ведь все собранные средства направляются детям, которые больше всего нуждаются в помощи. <…> Уверен, что рождественское чудо случится: собранные средства помогут детям побороть тяжелый недуг. Когда мы вместе, чудеса возможны. Каждый из нас может сделать мир вокруг добрее и милосерднее», — сказал глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

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