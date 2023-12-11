Подмосковье 11 декабря 2023, 11:27 Благотворительный бал для детей участников СВО прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Благотворительный бал «Здравствуй, Зимушка-зима!» для детей участников специальной военной операции и воспитанников центра «Семья» прошел в молодежном центре «Импульс». Праздник организовало женское сообщество «Нежный бизнес» при поддержке администрации городского округа Мытищи.

Гости бала приняли участие в мастер-классах по созданию свечей, росписи пряников, елочных игрушек и мыла.

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«Возникла идея делиться теплом и своей добротой с детьми, которым сейчас это особенно нужно», — отметила лидер сообщества «Нежный бизнес» Татьяна Яцкова.

Также для ребят подготовили концерт с новогодними песнями из мультфильмов и химическое шоу с познавательными экспериментами. В конце праздника детям вручили подарки.

«Подобные мероприятия очень интересны для детей, для них это целое событие. Мой старший сын уже школьник и с удовольствием участвует в организованных здесь мастер-классах. Младший сынок совсем маленький, но он любит рисовать и по возможности тоже демонстрирует сегодня свои способности», — поделилась впечатлениями участница бала Наталья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества».

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