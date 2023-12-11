11 декабря 2023, 11:27
Благотворительный бал для детей участников СВО прошел в Мытищах
Благотворительный бал «Здравствуй, Зимушка-зима!» для детей участников специальной военной операции и воспитанников центра «Семья» прошел в молодежном центре «Импульс». Праздник организовало женское сообщество «Нежный бизнес» при поддержке администрации городского округа Мытищи.
Гости бала приняли участие в мастер-классах по созданию свечей, росписи пряников, елочных игрушек и мыла.
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«Возникла идея делиться теплом и своей добротой с детьми, которым сейчас это особенно нужно», — отметила лидер сообщества «Нежный бизнес» Татьяна Яцкова.
Также для ребят подготовили концерт с новогодними песнями из мультфильмов и химическое шоу с познавательными экспериментами. В конце праздника детям вручили подарки.
«Подобные мероприятия очень интересны для детей, для них это целое событие. Мой старший сын уже школьник и с удовольствием участвует в организованных здесь мастер-классах. Младший сынок совсем маленький, но он любит рисовать и по возможности тоже демонстрирует сегодня свои способности», — поделилась впечатлениями участница бала Наталья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества».
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