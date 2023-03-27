Подмосковье 27 марта 2023, 21:41 Благотворительный автопробег отправился из Щелкова в Луганск

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Центр гуманитарной помощи Щелкова и отдельный казачий кадетский отряд имени святого мученика Уара организовали благотворительный автопробег в Луганск. Старт состоялся в деревне Вешки.

«В прошлый раз в Луганск приезжали, в детские дома. И детей попросили написать письма с их сокровенными желаниями. Когда приехали домой, начали читать письма и с мужиками заплакали», — сообщил организатор пробега Александр Рашковский.

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Дети просили ноутбуки, велосипеды, гель для душа, книги. Жители Щелкова купили все желаемое, и теперь с ценным грузом едут в Луганск.

По словам Рашковского, подарки частично оплатили спонсоры. Они также передали различное оборудование для детей, продукты.

Перед стартом в храме в деревне прошла служба. Все участники мероприятия получили благословение на путь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в это непростое время как никогда важны единение и сплоченность населения Подмосковья ради общего результата.

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