Подмосковье 23 февраля 2023, 23:01 Благотворительный автопробег ко Дню защитника Отечества состоялся в Бронницах

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Бронницкое автомобильное сообщество BRON-AUTO-CLUB совместно с волонтерской организацией «Отряд 1453» организовало благотворительный автопробег. Мероприятие посвятили Дню защитника Отечества.

«Когда-то наши бабушки на праздниках говорили, лишь бы не было войны. И для нас это было как-то очень далеко. Никто не думал, что мы будем испытывать те же чувства», — заявила замглавы Бронниц Наталья Меньшикова.

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Возле КДЦ Бронницы расположилась военно-полевая кухня, где жителей города угощали армейской кашей, там же звучали патриотические песни. А ростовые куклы развлекали детей.

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Участники автопробега собрались на парковке озера Бельское. В автомобильной колонне с флагами оказались 34 машины.

«С благодарностью мы посвятили этот автопробег нашим воинам, которых уже нет с нами и парням, которые находятся в зоне СВО», — сказали организаторы автопробега.

Средства, собранные в рамках автомобильной акции, передадут «Отряду 1453» для покупки необходимых вещей для участников СВО.

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