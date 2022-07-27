Благотворительный аукцион «Гольф во благо» пройдет в Подмосковье

Аукцион «Гольф во благо» в поддержку фонда «Созвездие добра» пройдет в клубе «Пестово» 28 июля. В нем примут участие олимпийские чемпионы Алина Загитова, Артур Далалаян, Александр Большунов и Евгений Рылов. Они представят публике именные лоты с автографами.

Благотворительная акция состоится в ходе чемпионата по гольфу 27–28 июля. С молотка уйдут фигурные коньки и олимпийская куртка Алины Загитовой, шайба с автографом Владислава Третьяка, футбольный мяч Евгения Ловчева и другие уникальные вещи. Ведущими мероприятия станут комментатор Первого канала Виктор Гусев и лицо «Матч ТВ» Мария Орзул. Полученные средства направят на строительство спортивной площадки в Казани. На ней будут заниматься дети-сироты из приволжского детского дома. Учредитель фонда Ольга Журавская отметила, что такой масштабный отклик доказывает, что в мире много неравнодушных людей.

«Вместе мы не просто собираем средства на строительство спортивной площадки. Вместе с вами мы дарим детям успешный старт, даем шанс стать такими же героями спорта в будущем», — отметила Журавская.

Чемпионат по гольфу состоится в девятый раз. Победитель в этом году получит миллион рублей, а спортсмен, попавший в лунку с одного удара, получит специальный приз — пять миллионов рублей.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, какие еще спортивные мероприятия пройдут этим летом в Подмосковье.