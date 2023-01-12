Подмосковье 12 января 2023, 13:35 Благотворительную рождественскую елку в Серпухове посетили более 157 тысяч человек

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В 30 декабря по 8 января на острове Русский в Серпухове проходила благотворительная елка «Рождественская сказка Федерации бокса России». На нее пришли более 157 тысяч человек.

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Гости мероприятия могли покататься на аттракционах, поучаствовать в мастер-классах занятиях по спортсменами, а также послушать выступления любимых исполнителей — Егора Шипа, Моей Мишели, Ольги Бузовой, Gayazovs Brothers, Звонкого и других.

Юные гости праздника получали подарки, посетители праздника катались на оленях, лошадях и собаках, пробовали угощения. Также проводилась автограф-сессия чемпиона мира среди профессионалов Дениса Лебедева, олимпийского чемпиона Алексея Тищенко и чемпиона мира Михаила Алояна.

На главной сцене «Рождественской сказки» также выступил хор Сретенского монастыря, посетители услышали звон колоколов и посмотрели праздничную сказку.

Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Организатором выступила Федерация бокса России при поддержке правительства Московской области.

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