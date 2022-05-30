Благотворительную ярмарку в помощь детям с муковисцидозом провели в Красногорске

Настоящий праздник ко Дню защиты детей с воздушными шарами, сказочными героями и аквагримом создала региональная организация «Помощь больным муковисцидозом».

Взрослые и дети с удовольствием принимали участие в мастер-классах по росписи пряников, плетению кос, изготовлению украшений и свечей. Самые активные участники получали призы. Кроме того, на ярмарке можно было купить картины, кукол ручной работы и домашние имбирные пряники.

Елена Смирнова, посетительница ярмарки рассказала, что приобрела очень красивую куклу, которую подарит племяннице на день рождения. И ей вдвойне приятно, что потраченные деньги пойдут на помощь детям, больным редким заболеванием муковисцидоз.

«Мы очень благодарны гостям гипермаркета за покупки, мастерицам за доброе сердце, ведь они бесплатно предоставили свои прекрасные работы. Большое спасибо администрации и сотрудникам гипермаркета Глобус за внимание, проявленное к нам, за созданные для ярмарки и ее участников комфортные условия, и за поддержку», — отметила руководитель пациентской организации «Помощь больным муковисцидозом» Ольга Алекина.

По итогам ярмарки было собрано более ста тысяч рублей, на них будет закуплено реабилитационное оборудование для ребят, больных муковисцидозом.