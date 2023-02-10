Подмосковье 10 февраля 2023, 13:21 Благотворительную акцию для детей из семейного центра провели в парке «Сестрорецкий» в Клину

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Карандаши, фломастеры, краски, пластилин, альбомы, раскраски и развивающие игры собрали на акции «Добрая лавка», которую провели в парке «Сестрорецкий».Все собранные канцелярские принадлежности переданы детям из семейного центра «Клинский».

В рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» в 66 локациях региона провели День доброты. В Клину это мероприятие состоялось в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий». На празднике был организован благотворительный сбор канцелярских принадлежностей для воспитанников семейного центра «Клинский».

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Ребята с радостью приняли раскраски, альбомы, фломастеры и карандаши. У каждого воспитанника центра «Клинский» своя непростая ситуация. Здесь дети получают тепло и заботу, которых так не хватало в прошлой жизни.

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«У нас находятся ребята от года до 18 лет. Оказываем помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и не только им. Работают педагоги-психологи, логопеды и дефектологи», — рассказала директор семейного центра помощи семье и детям «Клинский» Ольга Шарнина.