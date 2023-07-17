Подмосковье 17 июля 2023, 10:28 Благотворительную акцию «Белый цветок» провели на православном фестивале в Раменском Телеканал «360»

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Православный фестиваль «Ромашковое поле» прошел в Раменском. Организаторы подготовили мастер-классы и провели благотворительную акцию «Белый цветок».

Площадкой фестиваля стала территория вокруг Покровского храма в селе Карпове. Здесь воссоздали атмосферу начала XX века: дамы в красивых платьях и шляпках, кавалеры в жилетах и пенсне.

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В основе фестиваля лежат традиции царской семьи Николая II. Сестры милосердия, как это было и сто с лишним лет назад, оказывают помощь солдатам: льют блиндажные свечи, помогают собирать гуманитарную помощь и пишут письма со словами поддержки. Традицией фестиваля стала акция «Белый цветок». Все собранные в этот день средства пойдут на благотворительность.

Также в этот день можно было подняться на колокольню и услышать историю Покровского храма. На мастер-классах учили рисовать на воде, расписывали пряники и мастерили ромашки. Открыла свои двери знаменитая «Крестьянская изба». Экспозицию собрали местные жители.

Также работала ярмарка мастеров, где все желающие могли приобрести авторские сувениры. Местные фермеры представили свою продукцию. Фестиваль собрал сотни жителей Подмосковья.

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