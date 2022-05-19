Благотворительную акцию «Бал для Золушки» проведут в Подмосковье

Второй год на акции «Бал для Золушки» собирают красивые платья для выпускниц. Некоторым семьям сложно купить такое платье. Благодаря акции каждая девушка сможет надеть на выпускной вечер платье мечты.

«Подбираются индивидуальные, красивые платья, которые подарили девушки Москвы и Одинцовского округа для наших девчонок. Эти платья отдаются не на прокат, а навсегда. И эта красивая вещь остается у них надолго», — рассказала директор Одинцовской школы «Надежда» Ксения Махнач.

Подбор платья — это только первый этап подготовки. Дальше с девушками начнут работать стилисты и визажисты. В день выпускного девочкам подготовят продуманный до деталей образ.

«Первые выпускные уже на носу — 25 и 27 мая. Поэтому сегодня мы должны всем все подобрать, чтобы девочки были довольны», — подчеркнула член общественной палаты Одинцовского городского округа Елена Горбачева.

Она отметила, что такие благотворительные пункты открыты еще в четырех городах округа. В Кубинке, Звенигороде, Лесном городке и Одинцове девочки смогут подобрать себе платья, обувь, сумочки и аксессуары.

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