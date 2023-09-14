Подмосковье 14 сентября 2023, 17:28 Благотворительная выставка картин в поддержку участников СВО началась в Истре Телеканал «360»

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Благотворительная выставка картин Анастасии Дагаевой открылась в истринской библиотеке имени Чехова. Вырученные от продажи полотен средства направят на помощь участникам СВО.

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Автор работ — художница из Истры Анастасия Дагаева. Каждая картина посвящена защитникам Родины. Например, на полотне «Воробей» запечатлен командир легендарного батальона «Сомали» Роман Воробьев. Вместе со своими бойцами он освобождал Мариуполь.

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«У меня нет возможности приобрести оборудование для участников СВО самостоятельно. Я решила, что напишу несколько картин. Быть может, кто-то из благотворителей подарит ребятам необходимое оборудование, а я отдам им картины», — говорит Анастасия.

Три работы уже обменяли на помощь бойцам спецоперации. На выставке представлено еще 20. Увидеть их можно до 5 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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