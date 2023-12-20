Подмосковье 20 декабря 2023, 12:27 Благотворительная викторина в поддержку детского хосписа прошла в Истре Телеканал «360»

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Благотворительный квиз прошел в Истре. Участники собрали более 200 тысяч рублей на лекарства и оборудование для Елизаветинского детского хосписа.

Идея провести игру, чтобы собирать средства и помочь неизлечимо больным детям, пришла одному из жителей Истры в 2019 году. С тех пор Александр Шаронов организует благотворительный предновогодний квиз, а все собранные средства передает Елизаветинскому детскому хоспису.

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В этот раз в акции приняли участие 18 команд. Каждая из них внесла в банк определенную сумму. В итоге организаторам удалось собрать более 200 тысяч рублей на нужды хосписа.

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«Все средства идут на ежедневную работу хосписа: на дорогостоящие медикаменты и на улучшение качества жизни детей, которые у нас пребывают. Нам это очень приятно, и мы всегда приветствуем такие акции. Чем больше неравнодушных друзей в нашем кругу, тем лучше», — сказала заместитель директора Елизаветинского детского хосписа Ольга Хозяинова.

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