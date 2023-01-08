Подмосковье 08 января 2023, 01:13 Благотворительная рождественская елка в Орехово-Зуеве собрала почти 300 ребят Фото: Максим Лебедев

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В Орехово-Зуеве прошла традиционная приходская рождественская елка. Ее подготовили Георгиевский храм и храм Новомучеников Орехово-Зуевских, рассказали в пресс-службе округа. В мероприятии приняли участие около 300 ребят.

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Для гостей праздника подготовили развлекательную программу со стихами, песнями и танцами. Также ребят поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Фото: Максим Лебедев

«C каждым годом мы стараемся привлекать все больше разных творческих коллективов. Мы хотим рассказать деткам о светлом празднике, прежде всего это в рождественской сценке, и повеселиться с ними в интерактивных программах. Мы стараемся разнообразить нашу елку», — сказал один из организаторов праздника, настоятель Георгиевского храма отец Димитрий.

Фото: Максим Лебедев

Программа мероприятия состояла из четырех блоков — Рождественское представление, затем музыкальное с саксофоном, гитарой и песнями, после чего провели танцевальный интерактив и уже в конце — конкурсы от аниматоров.

После творческих блоков детей ждали сладкие подарки от Деда Мороза и дискотека.

Благотворительную елку в Орехово-Зуеве проводят традиционно уже на протяжении 10 лет, рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Рождеством.

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