Благотворительная неделя прошла в Волоколамском центре переливания крови

Благотворительная неделя завершилась в центре переливания крови в Волоколамском городском округе. Благодаря неравнодушным молодым людям банк крови пополнился на 50 литров.

Студент Волоколамского филиала Красногорского колледжа Никита Тарасов пришел на пункт переливания крови вместе со своей дружиной. В нее входят 25 молодых людей. А вообще, в округе живет много ребят, которые хотели бы помогать другим.

«В нее (дружину — прим. ред.) можно вступить только с 18, а есть ребята, которые хотят вступить с 16, — тоже собираются помогать. И доброта, и желание помочь сподвигают ребят на участие в таких акциях и помощь людям», — рассказал Тарасов.

Сначала все доноры проходят медицинский осмотр, сдают анализы. Если все в порядке, врач выдает заключение о пригодности пациента к сдаче крови. После этого молодого человека отправляют в столовую: перед процедурой необходимо выпить сладкий чай с печеньем. И только после этого разрешается идти к врачам.

«Человек не только помогает другим, но и оздоравливает свой организм, кровь разжижается у такого человека — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика инфекций», — рассказала заведующая отделением переливания крови Волоколамской ЦРБ Екатерина Молчанова.

За время благотворительной акции банк крови пополнился на 50 литров. Красной жидкостью поделились 125 человек, в основном молодежь.

«Большое спасибо всем неравнодушным, спасибо студентам, молодежи, которые пришли за эти дни, большое количество людей. Эта акция у нас будет продолжаться, она будет регулярной», — отметила координатор волонтерского движения «Содружество» Анна Кипнис.

На память все доноры получили браслет с девизом акции «Сдай кровь — оставь отпечаток в сердце».

Сдавать кровь в Волоколамском центре можно каждые понедельник, вторник и среду.