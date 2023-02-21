Подмосковье 21 февраля 2023, 11:06 Благотворительная лыжная гонка в поддержку больных лейкемией прошла в Одинцове

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Благотворительный лыжный забег в поддержку больных лейкемией прошел в Лазутинском парке в Одинцове. Больше 500 неравнодушных людей приняли участие в гонке «Самое время жить».

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Такие мероприятия помогают собрать средства для больных, которым предстоит сложное лечение. Для участия не обязательно профессионально заниматься спортом, главное — желание сделать доброе дело и активно провести день.

Организаторы подготовили четыре дистанции как для продвинутых спортсменов, так и для самых юных участников. Каждый спортсмен получил трекер для отслеживания маршрута.

Среди завоевавших медаль лыжников — Анастасия Иванова. Она дважды победила рак и теперь сама помогает людям с онкологией.

«Есть ли жизнь после онкологии — она есть. И я тому пример. Я с большим удовольствием участвую во всех акциях, которые организовывает Фонд борьбы с лейкемией», — рассказала победительница лыжной гонки Анастасия Иванова.

Это только вторая благотворительная лыжная гонка, однако Фонд борьбы с лейкемией уже девять лет поддерживает онкобольных. На сегодняшний момент больше тысячи пациентов по всей стране получили помощь.

«Наш фонд — это не про беду и не про смерть, а про жизнь и про счастье. Как раз такими мероприятиями мы хотим показать, что рак крови лечится. Несмотря на долгий, трудный путь, наши пациенты возвращаются домой в семью, живут полноценной яркой жизнью», — отметила генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией Ануш Овсепян.

Летом пройдет благотворительный забег «Самое время жить». Узнать об этом больше или сделать пожертвование можно на сайте Фонда борьбы с лейкемией.

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