Помочь выздороветь детям. Благотворительная лыжня прошла в Химках

В Химках прошла благотворительная лыжня. Все собранные средства пойдут на помощь нуждающимся.

Источник фото: телеканал «360»

Двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева каждый год выходит на «Лыжню жизни». Она рассказала, что с радостью готова помочь тем, кто нуждается.

«Ты делишься своей энергией, добром и это тебе возвращается, но в тоже время помогаем нуждающимся. И детки, которые болеют, когда-нибудь смогут поучаствовать с нами в этой лыжне», — отметила Ольга Зайцева, олимпийская чемпионка 2006 и 2010 годов.

Благотворительная лыжня — ежегодное мероприятие. Его проводят уже шесть лет подряд. Деньги, вырученные с этого забега, пойдут на лечение тяжелобольных детей.

«Помимо того, что люди получают удовольствие, катаются набирают здоровье, они понимают, что помогать другим — это не просто приятно, но это очень просто. Надо встать, прийти на лыжи, со своей семьей, хорошо провести время и одновременно делать все возможное, чтобы помочь», — сказала Марина Агеева, представитель фонда «Линия жизни».

Источник фото: телеканал «360»

Участники могли выбрать дистанцию по силам. Самые опытные преодолевают 12,5 километра, любители — шесть. А для новичков подойдет дистанция в три километра.

Каждый получил медаль и хорошее настроение. Проигравших здесь нет.

Суть мероприятия в благотворительности, ведь все вырученные деньги помогут нуждающимся. После спортивной части всех участников накормили кашей для восстановления сил.