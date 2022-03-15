Благотворительная лыжная гонка в поддержку больных лейкемией прошла в Одинцове

Благотворительный лыжный заезд против лейкемии провели в Одинцовском округе. Он собрал более 200 участников. Заезд организовал Фонд борьбы с лейкемией, все вырученные средства направят на помощь больным.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы поддерживаем проведение таких благотворительных акций, поскольку они дают возможность всем желающим сделать по-настоящему доброе, нужное дело. Все собранные по итогам лыжного заезда средства пойдут на помощь людям с раком крови, которым срочно необходимо лечение», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Консультант Фонда борьбы с лейкемией Марина Бурыгина поделилась, что за ее плечами — годы изнурительной борьбы с болезнью. Сейчас девушка — равный консультант. Так называют тех, кто сам пережил болезнь и сейчас помогает вылечиться другим — поддерживают, рассказывают свои историю о том, как они смогли побороть рак.

«Помогать — это просто, просто выйти и пробежать лыжню, просто купить подарки, действительно помогать просто», — сказала равный консультант Фонда борьбы с лейкемией Марина Бурыгина.

Источник фото: телеканал «360»

Минимальной дистанцией заезда было пять километров. Специальная подготовка не требовалась. Участие было платным, а все вырученные средства направили на помощь больным лейкемией.

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