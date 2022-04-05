Благотворительная ярмарка в пользу детей ЛДНР прошла в Богородском округе

Десятый Окружной благотворительный театральный фестиваль «Бархатный сезон-2022» открылся в Богородском городском округе. Ежегодно это мероприятие проходит в Большом Бунькове.

Организует фестиваль молодежный клуб «Вдохновение» под руководством Татьяны Свистуновой, молодежный центр «Юность», а также Буньковский сельский культурно-спортивный комплекс.

Раньше «Бархатный сезон» собирал средства для помощи жителям поселка. Со временем география расширилась по всей России. И в этом году все собранные деньги на благотворительных ярмарках и лотереях будут отправлены детям Донбасса, попавшим в сложную жизненную ситуацию.