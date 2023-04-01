Подмосковье 01 апреля 2023, 05:13 Благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО прошла в Лобне

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В Лобне состоялась благотворительная ярмарка в поддержку участников специальной военной операции. Жены, матери и сестры военнослужащих принесли во Дворец спорта угощения, сувениры, а также украшения, которые были сделаны своими руками.

Все средства, которые удалось выручить от продаж, пойдут на материально-техническое обеспечение участников спецоперации. Ярмарка является частью большой работы по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, которая ведется в Лобне.

Волонтеры лобненского добровольческого центра «Обелиск» плетут маскировочные сети, шьют носилки, изготавливают окопные свечи, а также делают негаснущие спички. Все это впоследствии направляется в зону спецоперации.

Прихожане городских храмов в рамках гуманитарной миссии Лобненского Благочиния собирают продукты, средства гигиены и лекарства. Местное отделение «Единой России» и молодогвардейцы, а также общественники «Боевого братства» принимают активное участие в сборе помощи для военнослужащих.

В общей сложности жители Лобни собрали уже 16 тонн гуманитарной помощи, которая предназначена как для военнослужащих и членов их семей, так и для жителей ЛНР и ДНР.