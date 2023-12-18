Подмосковье 18 декабря 2023, 13:22 Благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО прошла в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Благотворительная ярмарка «Творчество своим» прошла в Лобне. Там продавали выпечку, поделки, картины, бижутерию, вышивки и другие товары, сделанные мастерицами. Собранные средства направят на поддержку участников специальной военной операции.

Благотворительная ярмарка прошла в Доме культуры «Чайка» уже во второй раз. Участие в мероприятии приняли представители Союза женщин России, Совета пенсионеров, родственники военнослужащих и жители округа.

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За три часа удалось заработать более 58 тысяч рублей. Эту сумму передали Комитету семей участников специальной военной операции. На собранные средства закупят необходимые вещи для бойцов на передовой.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, в Лобне работает Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он открыт с 10:00 до 18:00 и находится по адресу: улица Мирная, 13 корпус 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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