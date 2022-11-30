Подмосковье 30 ноября 2022, 14:35 Благотворительная ярмарка в Истре собрала 40 тысяч рублей на лекарства солдатам

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В Истре прошла благотворительная ярмарка. Продавцам и покупателям удалось собрать 38 тысяч рублей. Эти средства пойдут на закупку медикаментов для солдат российской армии.

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На ярмарке можно было приобрести выпечку, поделки, украшения, елочные игрушки, картины. Все это сделано руками местных мастеров. Товары на ярмарке оплачивали специальными карточками. Их гости получали на входе, обменивая на наличные.

«Каждый человек вносит свой вклад и чувствует, что он приобщился к благотворительности», — сказала организатор ярмарки Евгения Франчук.

Такую благотворительную ярмарку проводят не первый раз — в прошлый жители Истры собирали деньги для бездомных животных.

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