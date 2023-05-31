Подмосковье 31 мая 2023, 17:01 Благотворительная ярмарка для помощи детскому хоспису прошла на сыроварне Олега Сироты в Истре

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Благотворительная ярмарка прошла на сыроварне Олега Сироты в Истре. Собранные от продажи детских поделок средства передали Елизаветинскому хоспису для детей с тяжелыми заболеваниями.

Родители вместе с детьми могли смастерить любую поделку и передать ее организаторам благотворительной ярмарки. После на ярмарке покупатели сами назначали цены за работы. Всего было более 100 поделок. Участники акции получили в подарок йогурт.

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«Очень правильно, что дети вовлекаются, сами делают что-то хорошее, какую-то благотворительность и с детства к ней привыкают», — отметил сыровар Олег Сирота.

Все вырученные средства получит Елизаветинский хоспис. Там бесплатно ухаживают за тяжелобольными детьми. Существует учреждение благодаря спонсорской помощи и пожертвованиям на питание, дорогостоящие препараты, оплату коммунальных услуг, развлекательные мероприятия и медицинские процедуры.

В следующий такая благотворительная акция пройдет на фестивале «Сыр. Пир. Мир» в Истре.

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