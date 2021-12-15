Благотворительная акция по пропаганде спорта прошла в клубе «Активное долголетие» в Можайске

Клуб «Активное долголетие» Можайского городского округа стал площадкой для проведения благотворительной акции по развитию и популяризации спорта среди людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, а также детей и подростков.

Акцию организовали Физкультурно-спортивное общество профсоюзов спорта «Россия» при поддержке администрации городского округа и Можайского центра социального обслуживания «Забота».

В рамках мероприятия организаторы подписали соглашение о сотрудничестве. Физкультурно-спортивное общество «Россия» подарило можайскому клубу «Активное долголетие» два теннисных стола, ракетки и мячи, а также памятные футболки.

Для всех собравшихся мастер спорта международного класса по настольному теннису Яна Носкова провела мастер-класс.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Можайского городского округа Елена Заболотная, депутат округа Нина Истратова, президент спортобщества «Россия» Юрий Ансимов, первый вице-президент спортобщества «Россия» Федор Свирилин, руководитель отдела регионального развития спортобщества «Россия» Елена Хлуднева.

Для жителей Можайского городского округа настольный теннис один из любимых видов спорта. В муниципалитете работает секция на базе спортивной школы, где занимаются молодые воспитанники и более 30 пожилых жителей.