Подмосковье 17 января 2023, 15:33 Благотворительная акция «Книги — Донбассу» стартовала в Королеве

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Жителям Королева предлагают принять участие в благотворительной акции и собрать детскую литературу, учебники, а также произведения русских классиков для жителей Донбасса.

«Мы начали прием книг в подъездах, где есть консьержи, чтобы был контроль за сбором, не было мусора и не создавалась угроза пожара», — отметил генеральный директор УК «Основа» Сергей Дробышев.

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Инициаторами акции выступили управляющая компания «Основа» и партия «Единая Россия». Всю литературу добровольцы отсортируют и разложат по коробкам. Первую партию гуманитарной помощи отправят в конце января.

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Принести книги можно в ДК «Юбилейный», в приемную партии на улице Циолковского или в офис УК «Основа» на проезде Макаренко, дом 1.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил оперативно помогать участникам спецоперации и их семьям.

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