Подмосковье 24 декабря 2022, 04:46 Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Солнечногорске

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Всероссийскую благотворительную акции «Елка желаний» запустили в Солнечногорске. Об этом сообщил глава городского округа Константин Михальков. Он назвал акцию очень важной и нужной.

«Для нас взрослых она очень приятная, поскольку уже сегодня начинает создавать атмосферу Нового года, праздников, сюрпризов, подарков. Действительно приятно, что мы взрослые можем помочь детям исполнить их, может быть не самые сокровенные, но желания и подарить те подарки, о которых они мечтают», — отметил Михальков.

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Мечтают современные дети о разном. Всего на елке было 57 шаров с желаниями. Кто-то загадал себе в подарок на Новый год футбольный мяч, кто-то — наручные часы. В этом году добрым волшебником для одной из девочек станет Сергей Куприк. Он участвует в акции с 2018 года.

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«Я себя чувствую маленьким ребенком, который в детстве тоже что-то хотел и искренне верил в то, что придет, и до сих пор, кстати, верю в то, что придет Дед Мороз и исполнит все твои заветные желания. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы дети получили то, что они хотят», — сказал он.

По условиям благотворительной акции, подарки должны найти своих получателей до окончания февраля 2023 года. Исполнители могут сделать это как удаленно, так и лично поздравив ребенка. Всего за четыре года существования «Елки желаний» люди осуществили мечты более 50 тысяч детей и взрослых.

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