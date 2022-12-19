19 декабря 2022, 18:08
Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Красногорске
Благотворительный марафон «Елка Желаний» запустили в Красногорске. В ходе этой акции исполняют новогодние желания детей с ОВЗ и ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Всего в Красногорске пройдет пять таких елок. Участие в акции в этом году примут также дети мобилизованных.
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«У нас более пяти тысяч детей в трудной жизненной ситуации. И мы, конечно, взяли под свое доброе сердце детишек наших бойцов. Это 181 ребенок», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
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Более 100 детских пожеланий взялись исполнить представители администрации, депутаты и предприниматели. Ребята просили об игрушках, гаджетах, спортивном инвентаре. Были и неожиданные просьбы. Так, один мальчик написал, что мечтает покататься на атомном ледоколе.
«У нас связи с атомным флотом, к сожалению, нет. Но зато у нас есть подшефный для городского округа Красногорск большой десантный корабль „Георгий Победоносец“, который базируется в Североморске. Регулярно туда выезжают с дружественными визитами делегации муниципалитета. Обязательно попросим главу городского округа включить в состав делегации этого мальчика», — рассказал исполняющий обязанности директора по персоналу Красногорского механического завода Юрий Королев.
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Красногорск
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