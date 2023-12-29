Подмосковье 29 декабря 2023, 13:01 Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Истре Телеканал «360»

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Юные жители Истры приняли участие в новогодней акции «Елка желаний». Ребята написали письма, в которых рассказали о подарках, которые мечтают получить. Исполнять детские мечты взялись представители муниципалитета.

Участие в акции приняла глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Она исполнила мечты 6-летнего Ильи и 11-летней Анастасии. Их папа находится в зоне специальной военной операции с 2022 года.

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В своем письме к Деду Морозу Илья попросил подарить ему машину скорой помощи, а Настя — смарт-часы.

Телеканал «360» пресс-служба администрации городского округа Истра Пресс-служба администрации городского округа Истра Телеканал «360» пресс-служба администрации городского округа Истра

К традиционной акции присоединились заместители главы администрации и депутаты окружного совета, члены Общественной палаты округа и неравнодушные жители, каждый из которых исполнит по одному желанию юного жителя.

Вместе с акцией «Елка желаний» в Истринском драматическом театре провели новогодний праздник для школьников. Ребятам показали спектакль «Огниво». В числе приглашенных было более 130 ребят, которые стали отличниками в учебе, победители олимпиад и конференций, творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований.

«Весь уходящий год, дорогие мои, вы трудились, вы учились, вы стремились, и это у вас получилось лучше, чем у остальных, поэтому именно вы сегодня здесь», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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