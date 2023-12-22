22 декабря 2023, 17:03
Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Мытищах
Новогодняя акция «Елка желаний» стартовала в общественной приемной партии «Единая Россия» в Мытищах. Свои новогодние пожелания Деду Морозу написали 35 ребят из многодетных семей округа.
Члены партии «Единая Россия» вместе с главой городского округа Мытищи Юлией Купецкой присоединились к благотворительной акции. Каждый взялся исполнить одно из детских пожеланий.
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«В Новый год хочется не только получать подарки, но и дарить их. Поэтому сегодня мы продолжаем замечательную традицию — „Елка желаний“. Может быть, чье-нибудь самое сокровенное желание нам все-таки удастся исполнить», — сказала Юлия Купецкая.
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