Благотворительная акция для детей в трудной жизненной ситуации прошла в Красногорске | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 16:55 Благотворительная акция для детей в трудной жизненной ситуации прошла в Красногорске

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Второго ноября в Красногорске прошла благотворительная акция «Согреем детские сердца добротой и любовью». В культурно-досуговом центре ребят ждал праздник и спектакль.

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Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что две тысячи детей смогли посетить спектакль «Денискины рассказы».

«Сегодня в Красногорском культурно-досуговом комплексе „Подмосковье“ состоялась региональная акция „Согреем детские сердца добротой и любовью“. Здесь для двух тысяч ребят младшего школьного возраста в трудной жизненной ситуации, для ребят из многодетных семей, наших учреждений и тех, кто приехал к нам из ЛДНР, прошла развлекательная программа со спектаклем „Денискины рассказы“. Для деток постарше мы организовали экскурсионную поездку в Рузу, в Музей Зои Космодемьянской», — рассказала Людмила Болатаева.

Акцию «Согреем детские сердца добротой и любовью» проводят ежегодно совместно с Русской православной церковью.