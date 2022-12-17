Подмосковье 17 декабря 2022, 15:04 Благотворительная акция «Автобус добра» стартовала в Королеве

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Традиционная благотворительная акция «Автобус добра» стартовала в Королеве. Первых 40 детей округа поздравили с наступающим Новым годом.

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Порадовать детей решили представители администрации наукограда, партии «Единая Россия» и Торгово-промышленной палаты Королева. Первый автобус приехал к ребятам из центра социального обслуживания и реабилитации «Королевский». Дед Мороз и Снегурочка провели для детей развлекательную программу и вручили сладкие подарки.

«Традиционно в городе мы всегда поддерживаем многодетных, ребят, которые посещают центр „Забота“ — это дети-инвалиды», — отметила первый заместитель главы администрации Королева Светлана Викулова.

В тот же день «Автобус добра» поздравил семьи военнослужащих. Детям подарили билеты на Елку губернатора и главы наукограда, а также пироги от «Калининградхлеба». В течение двух дней «Автобус добра» будет ездить по городскому маршруту и создавать праздничное настроение всему округу.

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