Подмосковье 02 апреля 2024, 17:24 Благородный олень попал в объективы фотокамер лесничих в Щелкове Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Представители Московского учебно-опытного лесничества заметили благородного оленя во время патрулирования территорий. Им удалось сфотографировать красивого и довольно редкого зверя.

«Грациозное животное мелькнуло сперва тенью среди ветвей в пробуждающемся от зимы лесу. В гордой осанке и неторопливости движений проявлялось его величие. Когда олень приблизился к сотрудникам лесной охраны, они просто оцепенении от восхищения», — говорится в сообщении пресс-службы Комлесхоза Московской области.

Реклама

В Комлесхозе региона напоминают, что при встрече с диким животным следует соблюдать осторожность. В противном случае зверь может навредить человеку.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».