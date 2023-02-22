Подмосковье 22 февраля 2023, 17:38 Благодарственные письма губернатора вручили 149 специалистам дорожной отрасли Подмосковья

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Около 150 сотрудников дорожно-транспортного комплекса получили благодарственные письма губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Их вручил глава Минтранса Алексей Гержик.

Отличившихся работников наградили за активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку СВО, в преддверии Дня защитника Отечества.

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«Мы вносим огромный вклад в восстановление новых территорий — по всем направлениям работают около 30 тысяч строителей и дорожников, работу которых высоко вчера оценил президент РФ. В преддверии Дня защитника Отечества хочу выразить вам слова благодарности за проделанную работу», — сказал министр.

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Благодарность получил 121 сотрудник «Мосавтодора», 12 работников «Мострансавто», семь — «Лабрадора» и девять — Минтранса Подмосковья.

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