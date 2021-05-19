Благодарность за неоценимый вклад в будущее Подмосковье. Льготы на покупку жилья получили 25 воспитателей

В Московской области продолжает реализовываться программа социальной ипотеки. Сегодня свидетельства о праве получения социальной субсидии для покупки жилья получили 25 воспитательниц из разных городских округов региона.

Церемония прошла в правительстве Московской области. Свидетельства получили участники второго этапа подпрограммы «Социальная ипотека», которая проходит в рамках государственной программы Подмосковье «Жилище». «Социальную ипотеку» запустили в 2016 году по поручению Андрея Воробьева — с тех пор вручили уже более двух тысяч свидетельств. В этом году их получат еще 365 человек, причем 40 из них получат воспитатели.

19 мая сертификаты получили 25 воспитательниц — их вручили министр образования региона Ирина Каклюгина и первый замминистра жилищной политики Подмосковья Людмила Ращепкина.

«То, чем вы занимаетесь, неоценимо. Сложно сравнивать, кто важнее — учитель или воспитатель. Но значимость воспитателя гораздо выше, потому что ребенку в этом раннем возрасте закладывается и прививается то, с чем он дальше продолжит жить. Поэтому спасибо вам огромное», — отметила Каклюгина.

Вместе с сертификатами воспитательницам вручили цветы. Некоторые захотели поблагодарить организаторов программы и отметить, как важна для них такая помощь региона.

«Хочется выразить огромную благодарность нашему губернатору и всем, кто разрабатывает и реализовывает программу социальной ипотеки. Я думаю, что она очень нужна и важна нам, педагогическим работникам. Спасибо огромное!» — отметила одна из воспитательниц .

Людмила Ращепкина подчеркнула, что сегодня сертификаты получили представители важнейшей, благороднейшей профессии — воспитатели.

«Воспитатели наших детей — это будущее Подмосковья. <…> Программа нацелена на то, что правительство субсидирует, по сути, тело кредита, первоначальный взнос, а участники программы будут платить только проценты по кредиту», — пояснила она.