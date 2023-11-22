Подмосковье 22 ноября 2023, 19:36 Благодаря таким предприятиям Подмосковье развивается. Воробьев — о работе Центра двойных технологий «Союз» Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников ФЦДТ «Союз» за продуктивную работу Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Читать 360tv в

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал ФГУП «Федеральный центр двойных технологий „Союз“» в Дзержинском. На предприятии более 75 лет производят заряды и ракетные двигатели на твердом топливе для систем вооружения, корпуса для ракетных двигателей и другое важнейшее оборудование.

Андрей Воробьев поздравил генерального конструктора «Союза» Юрия Милехина и всех сотрудников предприятия, а также поблагодарил их за продуктивную работу.

Реклама

«Хочется высказать слова признательности в вашем лице всем сотрудникам, а их более 2,5 тысячи. Вы делаете важное дело. Мы понимаем, какую серьезную работу каждый выполняет на своем участке — технолог он, конструктор или специалист-электрик», — отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека», которая доступна не только учителям и врачам, но и научным сотрудникам.

«Наша задача — максимальные ресурсы направлять на кадры. Ведь в том числе благодаря таким предприятиям, вашим технологиям, изобретателям и исследователям Подмосковье развивается», — подытожил губернатор.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Отметим, что ФЦДТ «Союз» входит в структуру АО «Спецхимия» ГК «Ростех». Генеральный директор Юрий Милехин возглавляет предприятие более 25 лет и в этом году удостоился звания Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Юрий Милехин рассказал, что в прошлом году предприятие отметило 75-летний юбилей. На заводе трудятся много заслуженных конструкторов и изобретателей, удостоенных государственных премий.

«Многие сотрудники награждены орденами и медалями Российской Федерации. Но нас не забывает и область. Огромное спасибо, Андрей Юрьевич, за внимание и поддержку», — добавил Юрий Милехин.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

На сегодняшний день предприятие продолжает выпускать необходимую для страны продукцию. За последний год удалось существенно увеличить штат сотрудников, которые трудятся в четыре смены. При этом на заводе очень много молодежи. В общей сложности в центре работают более 2,4 тысячи специалистов, 200 из которых удостоены высших наград страны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».