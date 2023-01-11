Подмосковье 11 января 2023, 15:51 Более тысячи ясельных мест появилось в Подмосковье благодаря нацпроекту «Демография»

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Почти 1,5 тысячи дополнительных ясельных мест появилось в Подмосковье с момента реализации нацпроекта «Демография». В 2023 году в Московской области организуют еще 115 допмест в детских садах для малышей от 1,5 до 3 лет.

«На создание дополнительных ясельных мест выделено свыше 14 миллионов рублей. Эта работа очень важна, и мы ежегодно открываем все новые места, а также строим новые большие сады и реализуем проект по открытию мини-садов», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В Министерстве образования региона подчеркнули, что в Подмосковье в текущем году откроют 36 детских садов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о переходе дошкольного образования в Московской области на стандарт Preschool. Программа призвана обеспечить преемственность между детским садом и школой с вовлечением родителей в процесс.

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