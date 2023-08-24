Подмосковье 24 августа 2023, 17:44 «Благодаря нашим военнослужащим Россия непобедима». Глава Щелкова — о службе по контракту Глава Щелкова заявил, что служащие по контракту помогают России быть непобедимой Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

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Благодаря нашим военнослужащим и тем, кто помогает и обеспечивает тыл, Россия непобедима. Такое мнение высказал глава Щелкова Андрей Булгаков в беседе с телеканалом «360».

«Всем заключившим контракт с Министерством обороны обеспечивается обширный перечень мер поддержки и достойная заработная плата. Мы, со своей стороны, помогаем семьям мобилизованных и контрактников решить все житейские вопросы и обеспечиваем оперативное получение государственных мер поддержки. Всегда рядом!» — заверил Булгаков.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальном центре подготовки контрактников в Балашихе. Учреждение находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Уточнить информацию о прохождении службы можно по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Подробности об актуальных мерах поддержки бойцов доступны на сайте контрактмо.рф.