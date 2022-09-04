Подмосковье 04 сентября 2022, 21:04 (обновлено: 05 сентября 2022, 09:04) Поделиться Telegram

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Viber Памятник Герою России Олегу Ильину открыли в школе №19 в Щелкове РИА «Новости»

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Бюст Героя России Олега Ильина открыли в школе № 19 в Медвежьих Озерах. Церемонию провели в День солидарности в борьбе с терроризмом.

Офицер Центра специального назначения ФСБ России Олег Ильин участвовал в боях с террористами в Дагестане, а также принимал участие в антитеррористической операции в театре на Дубровке.

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Он погиб 3 сентября 2004 года, когда спасал заложников из школы в Беслане.Ильин прикрыл собой двух бойцов, чтобы отвлечь внимание террористов. Ему посмертно присвоили звание Героя России.

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«Конечно, сегодня для нашей семьи огромный праздник праздник. Об Олеге Геннадьевиче написано много стихов, песен», — поделилась вдова Героя России Анна Ильина.

На открытие памятника приехали его сослуживцы, присутствовал и глава Щелково Андрей Булгаков.

По его словам, отвага и способность жертвовать собой ради спасения жизни другого — уникальная черта русского человека.

«И именно эта черта делает нас единой нацией, которую невозможно победить», — добавил Булгаков.

Чтобы увековечить память об Олега Ильине школе № 19, где теперь стоит его бюст, присвоят имя Героя России

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