Подмосковье 17 сентября 2023, 23:08 Бюст летчика-испытателя Николая Куимова открыли в поселке Молодежный Телеканал «360»

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Возле Толбинской школы в поселке Молодежный городского округа Подольск торжественно открыли бюст летчика-испытателя Николая Куимова. Именно в стенах этого учебного заведения прошли школьные годы героя.

Николай Дмитриевич проработал в авиации более 30 лет. За это время он заслужил звания Героя России и заслуженного летчика-испытателя. Погиб Куимов 17 августа 2021 года во время перебазирования самолета Ил-112В на аэродром Кубинки. Катастрофа также унесла жизни еще двух членов экипажа.

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При виде бюста, сделанного скульптором Михаилом Сердюковым, дочка летчика-испытателя Валентина не смогла сдержать слез.

«Низкий поклон и огромное спасибо скульптору, потому что он смог уловить каждую деталь, каждую мимическую морщинку, можно сказать. Каждую его полуулыбку, взгляд — все передано очень четко», — поделилась она.

В прошлом году школе присвоили имя Николая Куимова, а подробности биографии летчика включили в образовательную программу. После процедуры снятия вуали с бюста члены семьи героя, ветераны, юнармейцы и местные жители возложили к памятнику цветы.

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