Подмосковье 14 апреля 2023, 11:30 Бюджеты округов Подмосковья пополнились на 5 миллиардов рублей от аренды и продажи имущества с начала года

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Сделки с муниципальным имуществом и земельными участками принесли в бюджеты городских округов Подмосковья 4,9 миллиарда рублей за три месяца. Это более четверти годового плана.

Работа по продаже и аренде имущества ощутимо пополнила муниципальные бюджеты. Из запланированных на этот год 18,9 миллиарда рублей поступило уже 4,9 миллиарда. Это 26%.

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«Основной акцент мы делаем на неиспользуемом имуществе, которое будет вовлечено в хозяйственный оборот. Это отразится на экономическом развитии каждого из муниципалитетов», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В первом квартале лидерами по реализации имущества стали городские округа Химки (поступило в бюджет 384 миллиона рублей), Балашиха (371 миллион), Одинцовский (354 миллиона) и Мытищи (265 миллионов).

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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