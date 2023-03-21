Подмосковье 21 марта 2023, 12:38 Бюджетных мест в Московском областном медицинском колледже стало на 70% больше за 5 лет

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В 2023 году Московский областной медицинский колледж № 1 увеличит количество бюджетных мест на 200 — до 2,4 тысячи студентов. Всего за пять лет их число выросло на 70%. Изначально суз принимал 1,4 тысячи молодых людей на бюджетную форму обучения.

В настоящий момент в колледже обучаются 8,8 тысячи будущих медиков.

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«Мы заинтересованы в привлечении для работы в наших медорганизациях не только врачей, но и фельдшеров, медсестер и других специалистов со средним медицинским образованием. И традиционно наблюдается много желающих подать документы на обучение в наш колледж», — сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Колледж обучает студентов по направлениям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Лабораторная диагностика», «Акушерское дело», «Фармация» и «Стоматология профилактическая».

В этом году будущие медики областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в больницу региона после окончания учебы. Уже сейчас этой возможностью воспользовались 200 ребят.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе не хватает 1,7 тысячи медиков, из них 1,2 тысячи — это работники ФАПов, поликлиник и амбулаторий.

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